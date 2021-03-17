17.03.2021 18:19

Чудом спасенный: попавшего в беду дедушку выручила полиция (ФОТО)

Упавший 92-летний старик пролежал на полу более суток.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 марта 2021 года на мобильный телефон полицейского офицера Старосалтовской территориальной общины Чугуевского района поступил звонок от сотрудницы социальной защиты населения.

Женщина рассказала, что во время проверки поднадзорного по месту его проживания ей долгое время не открывают двери.

По адресу выехал полицейский офицер общины Владимир Шаповалов.

Он осмотрел дом, через окно увидел дедушку, который лежал на полу и находился в беспомощном состоянии.

На место происшествия полицейский вызвал скорую медицинскую помощь.

В присутствии соседей офицер полиции разбил окно и открыл дверь дома.

Дедушка объяснил, что когда вставал с постели, у него закружилась голова, он упал и уже не смог самостоятельно подняться.

На полу мужчина пролежал более суток.

Врачи осмотрел мужчину и оказали медицинскую помощь.

Сейчас дедушка находится в удовлетворительно состоянии.

Благодаря помощи жителей общины, в доме заменили разбитое стекло.