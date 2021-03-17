17.03.2021 15:49

Четверть сотни автоматов: полицейские прикрыли два подпольных казино (ФОТО)

Нелегальные учреждения работали в Московском и Основянском районах города.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 марта 2021 года в Харьковское районное управление полиции № 2 поступила информация о том, что на проспекте Юбилейном работает зал игровых автоматов.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили 25 игровых автоматов, 2 стола с игральной рулеткой, серверы с видеонаблюдением, черновые записи и визитки.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Также 16 марта 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что по улице Вернадского в помещении кафе выявлен зал с игровыми автоматами.

В ходе следственных действий правоохранители изъялы 8 компьютерных системных блоков и мониторов к ним, а также другую оргтехники.

По обоим фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации либо проведения азартных игр, лотерей) уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о наложение ареста на изъятое имущество и сообщение виновным лицам в подозрение в совершении преступления.