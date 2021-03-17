Главная Новости Криминал и происшествия Четверть сотни автоматов: полицейские прикрыли два подпольных казино (ФОТО)
17.03.2021  15:49   

Четверть сотни автоматов: полицейские прикрыли два подпольных казино (ФОТО)

Нелегальные учреждения работали в Московском и Основянском районах города.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 марта 2021 года в Харьковское районное управление полиции № 2 поступила информация о том, что на проспекте Юбилейном работает зал игровых автоматов.  
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. 
 
Полицейские обнаружили 25 игровых автоматов, 2 стола с игральной рулеткой, серверы с видеонаблюдением, черновые записи и визитки.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
Также 16 марта 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что по улице Вернадского в помещении кафе выявлен зал с игровыми автоматами. 
 
В ходе следственных действий правоохранители изъялы 8 компьютерных системных блоков и мониторов к ним, а также другую оргтехники.
 
По обоим фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст.  203-2 (незаконная деятельность по организации либо проведения азартных игр, лотерей) уголовного кодекса Украины.
 
Решается вопрос о наложение ареста на изъятое имущество и сообщение виновным лицам в подозрение в совершении преступления.
 
 
Тэги:  автоматы, казино, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.03 Криминал и происшествия В Харькове закрыли игорное заведение (ФОТО) 31.05 Криминал и происшествия Правоохранители прикрыли подпольный игровой салон (ФОТО) 27.02 Криминал и происшествия В Краснограде «накрыли» подпольное игровое заведение
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 