17.03.2021 13:00

В Харьковском облавтодоре выявлено финансовых нарушений на сумму 2,5 млн. гривен

Специалисты Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности Дочернего предприятия «Харьковский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания« Автомобильные дороги Украины» за период с 2016 по 2020 годы и обнаружили финансовых нарушений на общую сумму более 2,5 млн. гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы.



Среди недостатков, которые установили харьковские аудиторы, общая сумма финансовых нарушений, которые привели к убыткам Облавтодора, насчитывает более 2 млн гривен.



Во время исследования расходов предприятия установлено, что Облавтодор выделил значительные денежные средства в виде благотворительной помощи благотворительному фонду «Дорожник».



За весь период, который проверялся, установлены незапланированные расходы Предприятия на благотворительность на сумму более 820 тыс грн, что привело к прямым убыткам предприятию, на указанную сумму. Кроме того, такое неэффективное расходование средств не способствовало развитию предприятия.



Также аудиторы при проверке расчетов ГП «Харьковский облавтодор» с поставщиками материалов выяснили, что в течение 2016-2017 годов за предоплатой закупалась холодная битумно-минеральная смесь на общую сумму более 500 000 гривен. Однако до сих пор эта смесь не поставлена.



Несмотря на это, никаких действенных мер со стороны должностных лиц Облавтодора для возврата указанных средств не осуществлено.



Кроме того, специалисты Офиса обнаружили завышенные и неподтвержденные расходы на выполнение ремонтно-строительных работ 8 подрядными организациями, недополучено доходов от аренды имущества и лишние расходы на заработную плату. Все эти нарушения финансовой дисциплины привели к убыткам предприятию на сумму более 1 млн гривен.



Усилиями харьковских аудиторов на данный момент предприятие уже устранило финансовые нарушения на сумму более 700 тыс. гривен.



За ведение бухгалтерского учета с нарушением установленного порядка 4 должностных лиц предприятия привлечены к административной ответственности и руководителю ГП «Харьковский облавтодор» направлено требование об устранении выявленных нарушений в полном объеме.



Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы для соответствующего реагирования согласно требованиям законодательства.