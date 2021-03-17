17.03.2021 12:40

Ссоры с родителями стали причиной ухода из дома несовершеннолетних на Харьковщине

За прошедшие сутки правоохранители вернули двух детей, которые ушли из дома.





16 марта в 20:16 в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 поступило сообщение от женщины о том, что ее 15-летняя дочь ушла из дома около 14:30 и не вернулась.



На поиски несовершеннолетней жительницы Слободского района был ориентировочный личный состав полиции.



Принятыми мерами полицейские в 22:25 установили местонахождение 15-летней девушки - она ​​находилась возле супермаркета по улице Полтавский шлях. Несовершеннолетняя объяснила свой поступок ссорой с родителями.



А в ночь на 17 марта девочка из города Балаклея также решила оставить дом из-за разногласий с матерью. Как оказалось, ребенок заранее спланировала свой побег. Удостоверившись, что дома все спят, она около полуночи вышла из дома и отправилась к бабушке, которая живет в 20 км от дома. В 4:45 ребенка на окраине Балаклеи увидел во время патрулирования экипаж полиции. Полицейские отвезли девочку домой.



Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было. С обоими беглянками проведены профилактические беседы по недопущению подобных случаев в будущем.

Ранее Редпост писал, что 16 февраля около 10:00 в дежурную часть с заявлением об исчезновении дочери обратилась 36-летняя жительница поселка Донец. С 13 февраля родители не знали, где находится их ребенок.