На Харьковщине задержали оружейных дел мастера при попытке продать винтовку Мосина (ФОТО)

Злоумышленником оказался 51-летний житель города Лозовая. Мужчина занимался изготовлением и ремонтом оружия на своей даче. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия.
Работники Лозовского районного отдела полиции задержали мужчину, когда тот продал обрез винтовки Мосина и 3 патрона за 15000 гривен.
16 марта работники полиции провели санкционированные обыски в доме, на даче и в автомобиле задержанного. В его автомобиле полицейские обнаружили винтовку "Mauzer", на даче - около 25 патронов различных калибров и детали пистолетов.
Вещдоки изъяты и направлены на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине правоохранители изъяли у мужчины дома переделанный из газового в боевой пистолет Valtro, 92 патрона калибра 9 мм для пистолета Макарова, 8 самодельных патронов калибра 9 мм, снаряженных дробью и картечью, около 300 граммов охотничьего пороха.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
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