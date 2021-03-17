Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине задержали оружейных дел мастера при попытке продать винтовку Мосина (ФОТО)
17.03.2021  12:26   

На Харьковщине задержали оружейных дел мастера при попытке продать винтовку Мосина (ФОТО)

Злоумышленником оказался 51-летний житель города Лозовая. Мужчина занимался изготовлением и ремонтом оружия на своей даче. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия.



Работники Лозовского районного отдела полиции задержали мужчину, когда тот продал обрез винтовки Мосина и 3 патрона за 15000 гривен.

16 марта работники полиции провели санкционированные обыски в доме, на даче и в автомобиле задержанного. В его автомобиле полицейские обнаружили винтовку "Mauzer", на даче - около 25 патронов различных калибров и детали пистолетов.



Вещдоки изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине правоохранители изъяли у мужчины дома переделанный из газового в боевой пистолет Valtro, 92 патрона калибра 9 мм для пистолета Макарова, 8 самодельных патронов калибра 9 мм, снаряженных дробью и картечью, около 300 граммов охотничьего пороха.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  оружие, полиция, харьковщина
 
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