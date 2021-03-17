Двое рыбаков утонули под Харьковом (ФОТО)

Погибших нашли на следующий день.
15 марта в 22:36 в Лозовской отдел полиции поступило сообщение о том, что на одном из водоемов возле села Нестелиевка Лозовского района исчезли двое мужчин, которые рыбачили на водоеме.
16 марта тела погибших мужчин 1972 и 1953 горов рождения были найдены в водоеме коммунальной аварийно-спасательной водолазной службой Харькова.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Основной вероятной причиной гибели является провал под лед и утопления во время рыболовства, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
влажность:
давление:
ветер: