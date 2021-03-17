17.03.2021 11:22

Двое рыбаков утонули под Харьковом (ФОТО)

Погибших нашли на следующий день.

15 марта в 22:36 в Лозовской отдел полиции поступило сообщение о том, что на одном из водоемов возле села Нестелиевка Лозовского района исчезли двое мужчин, которые рыбачили на водоеме.

16 марта тела погибших мужчин 1972 и 1953 горов рождения были найдены в водоеме коммунальной аварийно-спасательной водолазной службой Харькова.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Основной вероятной причиной гибели является провал под лед и утопления во время рыболовства, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.