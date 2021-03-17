17.03.2021 11:11

У жителей Днепра, зарабатывавших на продаже и угоне элитного автомобиля, нашли оружие и наркотики (ФОТО)

У двух жителей Днепра полицейские обнаружили около 20 килограммов амфетамина.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины по факту незаконного завладения двумя 30-летними жителями города Днепра элитными транспортными средствами на территориях Харьковской, Днепропетровской, Ивано Франковской, Черновицкой и Волынской областей.



Установлено, что злоумышленники располагали автомобилем «премиум» класса. Они изготавливали дубликат ключа от машины и устанавливали на него специальное техническое устройство для отслеживания - GPS-трекер. Затем после продажи автомобиля новому владельцу отслеживали местонахождение транспортного средства и похищали его.





На похищенные автомобили правонарушители изготовляли поддельные свидетельства о регистрации транспортного средства, что позволяло им беспрепятственно передвигаться на автомобиле по территории Украины.



Также полицейские установили, что мужчины занимаются незаконным приобретением, хранением и перевозкой наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью их дальнейшего сбыта на территории Харьковской области.

14 марта следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Управления службы безопасности Украины в Днепропетровской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задокументировали преступную деятельность злоумышленников. Во время проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях было обнаружено и изъято около 20 килограммов амфетамина, автоматическое оружие, мобильные телефоны, которыми пользовались злоумышленники, гранаты и взрывчатые вещества.





Двое 30-летних мужчин задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.



