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17.03.2021  10:42   

В заброшенный дом вызвали пожарных (ФОТО)

Пожар произошёл в Дергачах.

16 марта в 18:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в заброшенном доме по улице Светофорной, 18 в Дергачах.

К месту пожара немедленно направлено отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент их прибытия горели мебель, вещи и конструкции здания на площади около 40 кв.м.

В 18:50 пожар был локализован, в 20:35 полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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