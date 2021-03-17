17.03.2021 10:42

В заброшенный дом вызвали пожарных (ФОТО)

Пожар произошёл в Дергачах.

16 марта в 18:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в заброшенном доме по улице Светофорной, 18 в Дергачах.



К месту пожара немедленно направлено отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент их прибытия горели мебель, вещи и конструкции здания на площади около 40 кв.м.



В 18:50 пожар был локализован, в 20:35 полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.