В Харькове закрыли игорное заведение (ФОТО)

Выявлен факт незаконного занятия игорным бизнесом на территории Основянского района города.
Деятельность незаконного заведения прекращена под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры.
В ходе проведенных следственных действий изъято 8 игровых автоматов и оборудования к ним.
Кроме того, установлены лица, которые осуществляли администрирование такой деятельности и потребителей незаконных услуг.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины, а именно незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
После проведения запланированных следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении виновным лицам.
Досудебное расследование осуществляют следователи следственного отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области.
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