17.03.2021 10:19

В Харькове закрыли игорное заведение (ФОТО)

Выявлен факт незаконного занятия игорным бизнесом на территории Основянского района города.

Деятельность незаконного заведения прекращена под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры.

В ходе проведенных следственных действий изъято 8 игровых автоматов и оборудования к ним.



Кроме того, установлены лица, которые осуществляли администрирование такой деятельности и потребителей незаконных услуг.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины, а именно незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей.





Сейчас досудебное расследование продолжается.



После проведения запланированных следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении виновным лицам.



Досудебное расследование осуществляют следователи следственного отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области.





Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.