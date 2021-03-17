Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове закрыли игорное заведение (ФОТО)
17.03.2021  10:19   

В Харькове закрыли игорное заведение (ФОТО)

Выявлен факт незаконного занятия игорным бизнесом на территории Основянского района города.

Деятельность незаконного заведения прекращена под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры.

В ходе проведенных следственных действий изъято 8 игровых автоматов и оборудования к ним.

Кроме того, установлены лица, которые осуществляли администрирование такой деятельности и потребителей незаконных услуг.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины, а именно незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей.


 
Сейчас досудебное расследование продолжается.

После проведения запланированных следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении виновным лицам.

Досудебное расследование осуществляют следователи следственного отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, игровой салон, автоматы
 
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