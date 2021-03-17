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17.03.2021  10:06   

Угонщик пять лет скрывался от приговора суда

Оперативники разыскали 25-летнего парня, который с 2018 года находился в розыске.

В конце августа 2016 года злоумышленник, будучи 20-летним парнем, незаконно завладел автомобилем одного из жителей Мерефы.

На основании собранных доказательств суд приговорил парня к 6,5 годам лишения свободы. Осужденный в установленном законом порядке приговор не обжаловал, однако начал скрываться.

16 марта 2021 года сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками Отделения полиции № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харьковской области разыскали 25-летнего автоугонщика.

В настоящее время «ловкач» задержан с целью дальнейшего направления в учреждение для отбывания наказания.

Источник:   Департамент уголовного розыска
 Тэги:  угон, суд, приговот, харьков
 
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