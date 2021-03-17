Угонщик пять лет скрывался от приговора суда

Оперативники разыскали 25-летнего парня, который с 2018 года находился в розыске.
В конце августа 2016 года злоумышленник, будучи 20-летним парнем, незаконно завладел автомобилем одного из жителей Мерефы.
На основании собранных доказательств суд приговорил парня к 6,5 годам лишения свободы. Осужденный в установленном законом порядке приговор не обжаловал, однако начал скрываться.
16 марта 2021 года сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками Отделения полиции № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харьковской области разыскали 25-летнего автоугонщика.
В настоящее время «ловкач» задержан с целью дальнейшего направления в учреждение для отбывания наказания.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
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