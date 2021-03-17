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17.03.2021  09:34   

На Салтовке прикрыли наркопритон (ФОТО)

30-летний житель Московского района покупал наркотики через Телеграмм чат в интернет-магазинах.

В январе в полицию поступило заявление от 50-летней женщины. Она сообщила, что жилец квартиры по Юбилейному проспекту хранит и принимает наркотики, ведет аморальный образ жизни, его дом постоянно посещают люди сомнительной внешности.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования было установлено, что в данной квартире проживает 30-летний мужчина.

16 марта Сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ провели обыск в его доме. В результате они обнаружили устройства для употребления наркотиков и остатки пакетов от «закладок». По словам мужчины стало известно, что он употребляет наркотическое средство каннабис и психотропное вещество PVP. Наркотики он покупал через Телеграмм чат в интернет-магазинах.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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