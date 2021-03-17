17.03.2021 08:20

Акция протеста против незаконной добычи песка закончилась дракой

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, произошедшего в селе Ольховка Харьковского района.





16 марта в 11:15 правоохранителям поступило сообщение о том, что жители села Ольховка Харьковского района перекрыли движение грузового транспорта, который возит песок с карьеру и разбивает дорогу. Легковые автомобили граждане пропускали беспрепятственно. Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники отделения полиции.



Во время акции протеста три человека на автомобиле «КИА», которые хотели проехать через перекрытую дорогу, устроили драку и нанесли телесные повреждения местному жителю. Телесные повреждения получил 39-летний местный житель.



Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете отделения полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.