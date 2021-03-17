17.03.2021 08:02

Бизнес с оборотом в три миллиона: харьковчанин обналичивал деньги запрещенных платежных систем (ФОТО)

Киберполиции разоблачила харьковчанина, который осуществлял обмен электронных денег через Телеграмм-аккаунты, используя платежные системы, запрещенные к использованию в Украине.



// hk.npu.gov.ua

26-летний мужчина создал и администрировал сайт, на котором рекламировал услуги по онлайн-обмену электронных денег, криптовалюты и проводил финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем, запрещенных на территории Украины.



Для повышения прибыльности онлайн-обменника фигурант осуществлял D-dos атаки на сайты по предоставлению онлайн-обмена своих конкурентов.



Для этого злоумышленник использовал собственные Телеграмм-аккаунты, наличные выдавал клиентам через собственную сеть стационарных пунктов обмена валют в Харькове.



Люди, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на Телеграмм-канале фигуранта. Клиент перечислял средства на банковский счет мужчины в национальной валюте и получал эквивалент на электронные или криптокошельки запрещенных платежных систем, или получал наличные в пункте обмена валют.

Обычно указанные электронные платежные системы используются преступными элементами для противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.



Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины, пунктах обмена валют, в результате чего изъяли компьютерную технику, терминалы мобильной связи, средства в размере около 3 млн. грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное следствие продолжается.