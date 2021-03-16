16.03.2021 18:58

Минирование школы: бомб не обнаружено (ФОТО)

В Харькове полиция проверила информацию о минировании учебного заведения.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ нацполиции, правоохранители обследовали почти 8 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1015 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Сообщение о минировании учебного заведения, расположенного на улице Благовещенской, 36 поступило оператору службы "102" около 10:40 16 марта. По адресу выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии зарегистрировано в отделе полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 3. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к событию.