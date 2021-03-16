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16.03.2021  18:58   

Минирование школы: бомб не обнаружено (ФОТО)

В Харькове полиция проверила информацию о минировании учебного заведения.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ нацполиции, правоохранители обследовали почти 8 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1015 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Сообщение о минировании учебного заведения, расположенного на улице Благовещенской, 36 поступило оператору службы "102" около 10:40 16 марта.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
Информация о происшествии зарегистрировано в отделе полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 3. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
 
Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к событию.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомбы, харьков
 
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