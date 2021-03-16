Главная Новости Криминал и происшествия Присвоили более 850 тыс. гривен государственных средств. Двое зама начальника областного "главка" предстанут пред судом
16.03.2021  16:40   

Присвоили более 850 тыс. гривен государственных средств. Двое зама начальника областного "главка" предстанут пред судом

Областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух заместителей начальника ГУНП в Харьковской области, один из которых сейчас уволен, и ведущего инженера одного из отделов ГУНП по факту растраты имущества, совершенного в особо крупных размерах группой лиц.

Установлено, что в 2018 году двое заместителей начальника ГУНП в Харьковской области и ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области разработали схему растраты бюджетных средств, привлекая к ней должностных лиц коммерческой структуры (одного из автосалонов).

Так, два заместителя начальника ГУНП в Харьковской области подписывали акты выполненных работ за предоставление услуг по техобслуживанию и ремонту служебного автотранспорта, которые фактически не предоставлялись. Кроме того, по решению указанных должностных лиц осуществлялось перечисление бюджетных средств с банковского счета ГУНП в Харьковской области в пользу коммерческой структуры.

Ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области визировал и передавал на подпись руководителям акты выполненных работ, четко понимая, что ремонтные работы по факту не проводились.

Сумма убытков причиненных государству составляет более 850 000 грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, растрата, гунп, харьков
 
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