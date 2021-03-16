16.03.2021 15:35

Битва корпораций. На Краснодарской не поделили дорогу две службы такси

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале ТРУХА.

Сообщается, что водителя Daewoo lanos зажало в автомобиле. Его извлекают спасатели, прибывшие на место ДТП. Водитель второго автомобиля жив, о его состоянии информации нет.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, сегодня, около 14:00 патрульные получили сообщение о ДТП по улице Краснодарской, 171Б. Столкнулись автомобили ЗАЗ Lanos и Hyundai Sonata.

После ДТП медики госпитализировали водителей автомобили ЗАЗ Lanos и Hyundai Sonata.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.