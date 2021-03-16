Битва корпораций. На Краснодарской не поделили дорогу две службы такси

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале ТРУХА.
Сообщается, что водителя Daewoo lanos зажало в автомобиле. Его извлекают спасатели, прибывшие на место ДТП. Водитель второго автомобиля жив, о его состоянии информации нет.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, сегодня, около 14:00 патрульные получили сообщение о ДТП по улице Краснодарской, 171Б. Столкнулись автомобили ЗАЗ Lanos и Hyundai Sonata.
После ДТП медики госпитализировали водителей автомобили ЗАЗ Lanos и Hyundai Sonata.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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