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16.03.2021  15:35   

Битва корпораций. На Краснодарской не поделили дорогу две службы такси

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале ТРУХА.

Сообщается, что водителя Daewoo lanos зажало в автомобиле. Его извлекают спасатели, прибывшие на место ДТП. Водитель второго автомобиля жив, о его состоянии информации нет.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, сегодня, около 14:00 патрульные получили сообщение о ДТП по улице Краснодарской, 171Б. Столкнулись автомобили ЗАЗ Lanos и Hyundai Sonata.

После ДТП медики госпитализировали водителей автомобили ЗАЗ Lanos и Hyundai Sonata.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, краснодарская, такси
 
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