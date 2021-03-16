Пожар на парковке Минобороны: полиция начала расследование

В результате происшествия пострадавших лиц нет, транспортные средства получили механические повреждения. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
15 марта около 22:15 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Цементной, 3 произошло возгорание автомобиля Peugeot Boxer 35-летней женщины.
Позже огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили: Мersedes-Bens, Fiat Ducato, Мersedes-Bens, Ford Mondeo.
Общая площадь пожара составляла 40 кв.м.
На место происшествия в 21:24 вызвали сотрудников ГСЧС, которые в процессе тушения пожара спасли микроавтобусы Iveco Daily и Daciа Sandero.
В тушении пожара приняли участие 5 отделений ГСЧС и 2 отделения университета гражданской защиты на автоцистернах.
Огонь удалось локализовать в 21:54 и ликвидировать в 22:24.
Причина возникновения пожара устанавливается. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком от 3 до 10 лет.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
влажность:
давление:
ветер: