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16.03.2021  13:18   

Пожар на парковке Минобороны: полиция начала расследование

В результате происшествия пострадавших лиц нет, транспортные средства получили механические повреждения. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

15 марта около 22:15 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Цементной, 3 произошло возгорание автомобиля Peugeot Boxer 35-летней женщины.

Позже огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили: Мersedes-Bens, Fiat Ducato, Мersedes-Bens, Ford Mondeo.

Общая площадь пожара составляла 40 кв.м.

На место происшествия в 21:24 вызвали сотрудников ГСЧС, которые в процессе тушения пожара спасли микроавтобусы Iveco Daily и Daciа Sandero.

В тушении пожара приняли участие 5 отделений ГСЧС и 2 отделения университета гражданской защиты на автоцистернах.

Огонь удалось локализовать в 21:54 и ликвидировать в 22:24.



Причина возникновения пожара устанавливается. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком от 3 до 10 лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, полиция, харьков
 
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