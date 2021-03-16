16.03.2021 13:13

Ударила собутыльника ножом в спину. Женщине грозит 15 лет тюрьмы

Во время ссоры злоумышленница ножом ударила мужа в спину. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.



Ударила собутыльника ножом в спину. Женщине грозит 15 лет тюрьмы







14 января 2021 года правоохранители получили сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что по улице Конотопская находится человек с ножевым ранением. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.



Полицейские установили, что во время совместного употребления алкоголя между 50-летней женщиной и ее 60-летним сожителем возникла ссора, в ходе которой правонарушительница нанесла мужчине колото-резаное ранение. На месте происшествия врач бригады скорой медицинской помощи лишь констатировала смерть харьковчанина.



Вещественные доказательства были изъяты.



Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления.