Главная Новости Криминал и происшествия Ударила собутыльника ножом в спину. Женщине грозит 15 лет тюрьмы
16.03.2021  13:13   

Ударила собутыльника ножом в спину. Женщине грозит 15 лет тюрьмы

Во время ссоры злоумышленница ножом ударила мужа в спину. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.


Ударила собутыльника ножом в спину. Женщине грозит 15 лет тюрьмы



14 января 2021 года правоохранители получили сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что по улице Конотопская находится человек с ножевым ранением. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что во время совместного употребления алкоголя между 50-летней женщиной и ее 60-летним сожителем возникла ссора, в ходе которой правонарушительница нанесла мужчине колото-резаное ранение. На месте происшествия врач бригады скорой медицинской помощи лишь констатировала смерть харьковчанина.

Вещественные доказательства были изъяты.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, поножовщина, харьков
 
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