16.03.2021 12:51

Киевлянина, который ограбил в электричке молодую девушку, задержали правоохранители

Злоумышленник в электропоезде сообщением «Карловка-Красноград» угрожал пассажирке физической расправой и заставил ее отдать кошелек с деньгами.



Киевлянина, который ограбил в электричке молодую девушку, задержали правоохранители





С соответствующим заявлением в полицию 15 марта в 11:00 обратилась 19-летняя жительница села Климовка Полтавской области. Девушка рассказала, что проезжал станцию ​​«Кумы» в Красноградском районе, неизвестный мужчина, угрожая физической расправой, забрал ее кошелек с деньгами и на ближайшей станции остановке вышел и скрылся в неизвестном направлении.



Правоохранители оперативно установили местонахождение правонарушителя. В ходе следственных действий полицейские выяснили, что подозреваемым является 41-летний житель города Киева. Как оказалось, мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных и наркопреступлений.



По данному факту следственным Красноградского РВП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.