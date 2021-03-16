Взрывотехники обезвредили более 30 взрывоопасных находок в Харьковской области

16 марта саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили на территории Харьковской области 31 взрывоопасный предмет. В Змиевском, Кегичевском, Нововодолажском районах области и Московском районе города Харькова саперы изъяли 31 минометную мину различных калибров.
Все взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва на специальной площадке.
Взрывотехники отметили, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по номеру «101» или «102» и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать найденные боеприпасы!
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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