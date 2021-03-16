16.03.2021 12:35

Взрывотехники обезвредили более 30 взрывоопасных находок в Харьковской области

16 марта саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили на территории Харьковской области 31 взрывоопасный предмет. В Змиевском, Кегичевском, Нововодолажском районах области и Московском районе города Харькова саперы изъяли 31 минометную мину различных калибров.





Все взрывоопасные предметы уничтожены путем подрыва на специальной площадке.



Взрывотехники отметили, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по номеру «101» или «102» и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать найденные боеприпасы!