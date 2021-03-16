16.03.2021 11:43

В Харькове из-за угрозы взрыва в гимназии эвакуировали почти 1000 учащихся

Специалисты обследовали почти 8000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 986 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.





Сообщение о минировании гимназии №13, расположенной на улице Благовещенской, 36 поступило оператору службы "102" около 10:00 15 марта.



Взрівотехники обследовали 5970 кв. метров помещений и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 986 человек. В ходе проверки правоохранители никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.





Информацию по данному факту следователи внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



Работники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к происшествию. Согласно санкции статьи за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали псевдоминера, терроризировавшего Харьков с 2020 года