16.03.2021 10:16

Пьяный водитель устроил тройное ДТП возле парка Горького (ВИДЕО, ФОТО)

15 марта около 19:20 на улице Динамовской, 12 произошло ДТП без травмированных.

По предварительной информации водитель автомобиля Lexus нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Mercedes, который от удара совершил столкновение с автомобилем Nissan.



В результате ДТП никто не пострадал.





Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя Lexus признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в присутствии свидетелей.





На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП и административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Материалы в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.

/