Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель устроил тройное ДТП возле парка Горького (ВИДЕО, ФОТО)
16.03.2021  10:16   

Пьяный водитель устроил тройное ДТП возле парка Горького (ВИДЕО, ФОТО)

15 марта около 19:20 на улице Динамовской, 12 произошло ДТП без травмированных.

По предварительной информации водитель автомобиля Lexus нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Mercedes, который от удара совершил столкновение с автомобилем Nissan.

В результате ДТП никто не пострадал.



Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя Lexus признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в присутствии свидетелей.



На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП и административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Материалы в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.

/

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.03 Криминал и происшествия Внимание! Со среды ужесточаются наказания за нарушения Правил дорожного движения - достанется всем 15.03 Криминал и происшествия На ХТЗ легковушка не пропустила микроавтобус (ФОТО) 15.03 Криминал и происшествия ДТП в Чугуеве: девушка не увидела такси (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 