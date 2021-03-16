Пьяный водитель устроил тройное ДТП возле парка Горького (ВИДЕО, ФОТО)

15 марта около 19:20 на улице Динамовской, 12 произошло ДТП без травмированных.
По предварительной информации водитель автомобиля Lexus нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Mercedes, который от удара совершил столкновение с автомобилем Nissan.
В результате ДТП никто не пострадал.
Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя Lexus признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в присутствии свидетелей.
На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП и административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Материалы в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.
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