Главная Новости Криминал и происшествия Две наркоторговки из России пытались укрыться в Украине (ВИДЕО)
16.03.2021  08:33   

Две наркоторговки из России пытались укрыться в Украине (ВИДЕО)

Преступниц задержали неподалеку от пункта пропуска «Гоптовка».

Попытки пересечь кордон зафиксировали камеры видеонаблюдения.

К месту незаконного пересечения государственной границы сразу выдвинулся пограничный наряд, который и задержал путешественниц. Документы, удостоверяющие личность, у барышень отсутствовали.

По словам задержанных, они являются гражданками РФ, якобы жительницами Мурманска. Женщины наперебой рассказывали, что незаконным способом решили пересечь границу в связи с отсутствием документов. Однако, в ходе установления личностей задержанных, правоохранители предварительно выяснили, что на родине их подозревают в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических веществ. Поэтому избежать ответственности и скрыться на территории Украины россиянкам не удалось.

Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Дергачевский районный суд Харьковской области наложтл на иностранных гражданок административное взыскание в виде штрафа 8,5 тысяч гривен каждой. Также иностранки будут возвращены в РФ и им запретят въезд в Украину сроком на 5 лет.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  наркотики, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.03 Криминал и происшествия Пицца с наркотой: в трех тюрьмах сидельцев лишили веселой травки (ФОТО) 11.03 Криминал и происшествия Барыжил "психотропами" в сети. Правоохранители задержали мелкого наркодилера 06.03 Криминал и происшествия Увидел патрульных и побежал: на Холодной Горе задержали закладчика
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 