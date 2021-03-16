Две наркоторговки из России пытались укрыться в Украине (ВИДЕО)

Преступниц задержали неподалеку от пункта пропуска «Гоптовка».
Попытки пересечь кордон зафиксировали камеры видеонаблюдения.
К месту незаконного пересечения государственной границы сразу выдвинулся пограничный наряд, который и задержал путешественниц. Документы, удостоверяющие личность, у барышень отсутствовали.
По словам задержанных, они являются гражданками РФ, якобы жительницами Мурманска. Женщины наперебой рассказывали, что незаконным способом решили пересечь границу в связи с отсутствием документов. Однако, в ходе установления личностей задержанных, правоохранители предварительно выяснили, что на родине их подозревают в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических веществ. Поэтому избежать ответственности и скрыться на территории Украины россиянкам не удалось.
Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Дергачевский районный суд Харьковской области наложтл на иностранных гражданок административное взыскание в виде штрафа 8,5 тысяч гривен каждой. Также иностранки будут возвращены в РФ и им запретят въезд в Украину сроком на 5 лет.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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