15.03.2021 19:46

Внимание! Со среды ужесточаются наказания за нарушения Правил дорожного движения - достанется всем

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта подписал проект закона об усилении ответственности за нарушение ПДД, с 17 марта 2021 года закон вступает в силу.

Сегодня, 15 марта 2021 года, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал, на какие изменения стоит рассчитывать всем участникам дорожного движения.

«Принятым законом было значительно актуализирован ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Если раньше ответственность за управление в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф - 10 200 гривен и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 000 гривен.

Если лицо вдруг в течение года совершает такое правонарушение, то она должна заплатить штраф - 34 000 гривен, транспортное средство изымается на три года, а также возможное возмездное изъятие транспорта », - отметил он.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции отметил, что новый закон предусматривает новые санкции - административный арест и возмездное изъятие транспортного средства.

«Суд при принятии решения учитывая личность правонарушителя, учитывая его имущественное положение может определить наказание в виде административного ареста. Возмездное изъятие транспортного средства - это процедура, по которой по решению суда транспортное средство изымается у собственника, реализуемой на аукционе, а вырученные средства возвращаются владельцу », - отметил Алексей Билошицкий.

Он отметил, что если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастает до 51 000 гривен, с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства - безвозмездное изъятие.

«Очень важный аспект - избежать ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мы не только усиливаем ответственность, но и устраняем пробелы в законодательстве, которые существовали ранее. Ни для кого не секрет, что тысячи дел по 130 статье закрывались в связи с малозначительностью, в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива и всего - по срокам », - сказал Алексей Билошицкий.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины отметил, что теперь нарушителям не удастся избежать соответствии за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения так, как это было раньше.

«Закон предусматривает, что рассмотрение дела по статье 130 теперь будет длиться в течение одного года.

Исключается возможность закрытия этого дела за малозначительностью или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива. Кроме того, хочу отметить, что срок лишения права вождения будет суммироваться, а не заменяться », - добавил он.

Кроме того, если речь идет о ДТП с пострадавшими, то сейчас вводится отдельный квалифицированный состав преступления - в случае совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что привело к нанесение телесных повреждений, тяжких телесных или смерти потерпевших, предусмотрено лишение свободы на разные сроки, а также закон исключает любые инструменты смягчения наказания.

«Это означает, если человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привела к ДТП, которая понесла за собой травмы или гибель потерпевших, то нарушитель быть не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, амнистию или помилование.

Кроме того, нарушитель НЕ сможет избежать ответственности в связи с раскаянием, примирения или передачей нарушителя на поруки », - подчеркнул он.

Алексей Белошицкий объяснили, что новый закон предусматривает ужесточения наказания за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные или установленные с нарушением номерные знаки.

Для пешеходов и велосипедистов, Которые нарушают правила дорожного движения, также выросли наказания.

Переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора / регулировщика будет стоить - 255 гривен, ранее было 51 гривна.

Нарушение правил велосипедистом - 340 гривен.

Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом - 850 гривен штрафа.

Законом вносится изменение в отношении использования автомобилей без цветографических схем, опознавательных знаков и надписей.

«Ранее такая норма не была предусмотрена в законе, теперь это разрешается. Речь идет о автомобиле «Фантом». Уже закуплено 4 автомобиля, на них устанавливается оборудование, и они будут работать в тестовом режиме. Такие автомобили призваны выявл правонарушения непосредственно в движении.

Законом вносятся изменения в предупреждении водителей в том, что именно на этом участке дороги ведется работа по выявлению нарушений , - сказал Алексей Белошицкий.