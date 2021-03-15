Главная Новости Криминал и происшествия Малолетний налетчик: подросток ограбил мужчину у магазина (ФОТО)
15.03.2021  18:16   

Малолетний налетчик: подросток ограбил мужчину у магазина (ФОТО)

Копы оперативно разоблачили несовершеннолетнего преступника.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии возле одного из магазинов по улице Чумацкой в городе Изюме поступила в полицию 13 марта 2021 года в 20:36 от потерпевшего.
 
Юноша под угрозой применения физической силы завладел мобильным телефоном и денежными средствами в сумме 250 гривен 33-летнего мужчины.
 
Заявитель также предоставил полицейским приметы правонарушителя.
 
Принятыми мерами группа реагирования патрульной полиции Изюмского управления полиции разоблачили в совершении преступления 15-летнего жителя города Изюма.
 
Подросток признался в содеянном.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж)
 
Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
 
Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, налет, харьков
 
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