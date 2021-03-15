15.03.2021 18:16

Малолетний налетчик: подросток ограбил мужчину у магазина (ФОТО)

Копы оперативно разоблачили несовершеннолетнего преступника.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии возле одного из магазинов по улице Чумацкой в городе Изюме поступила в полицию 13 марта 2021 года в 20:36 от потерпевшего.

Юноша под угрозой применения физической силы завладел мобильным телефоном и денежными средствами в сумме 250 гривен 33-летнего мужчины.

Заявитель также предоставил полицейским приметы правонарушителя.

Принятыми мерами группа реагирования патрульной полиции Изюмского управления полиции разоблачили в совершении преступления 15-летнего жителя города Изюма.

Подросток признался в содеянном.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж)

Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Следственные действия продолжаются.