В Песочине на глазах у полиции на пешеходном переходе сбили женщину (ВИДЕО)

15 марта в 12:13 под Харьковом автомобиль сбил женщину, переходившую пешеходный переход.
Об этом сообщают харьковские телеграмм-канал ХС | Харьков.
"В Песочине на ул. Шевченко сбили женщину на пешеходном переходе.К счастью она выжила. Дальнейшая судьба и состояние неизвестно. Не втыкайте за рулем, ребят", - отмечается в сообщении
На видео, которое было опубликовано в соцсетях, женщина переходит пешеходный переход. В это время на глазах у проезжавшего автомобиля патрульной полиции автомобиль совершил наезд на женщину. Сообщается, что пострадавшую увезла карета "скорой".
О состоянии женщины информации нет. Все подробности выясняются.
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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