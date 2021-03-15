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15.03.2021  13:21   

В Песочине на глазах у полиции на пешеходном переходе сбили женщину (ВИДЕО)

15 марта в 12:13 под Харьковом автомобиль сбил женщину, переходившую пешеходный переход.

Об этом сообщают харьковские телеграмм-канал ХС | Харьков.

"В Песочине на ул. Шевченко сбили женщину на пешеходном переходе.К счастью она выжила. Дальнейшая судьба и состояние неизвестно. Не втыкайте за рулем, ребят", - отмечается в сообщении

На видео, которое было опубликовано в соцсетях, женщина переходит пешеходный переход. В это время на глазах у проезжавшего автомобиля патрульной полиции автомобиль совершил наезд на женщину. Сообщается, что пострадавшую увезла карета "скорой".

О состоянии женщины информации нет. Все подробности выясняются.

 
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