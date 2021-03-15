Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ легковушка не пропустила микроавтобус (ФОТО)
15.03.2021  12:16   

На ХТЗ легковушка не пропустила микроавтобус (ФОТО)

Авария произошла утром 15 марта в районе станции метро «Индустриальная».

Там столкнулись автомобили Scoda и Volkswagen.

Фото происшествий разместили очевидцы в местных пабликах.

По их словам, легковушка выезжала с парковки и не пропустила бус, двигавшийся по главной дороге.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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