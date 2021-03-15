На ХТЗ легковушка не пропустила микроавтобус (ФОТО)

Авария произошла утром 15 марта в районе станции метро «Индустриальная».
Там столкнулись автомобили Scoda и Volkswagen.
Фото происшествий разместили очевидцы в местных пабликах.
По их словам, легковушка выезжала с парковки и не пропустила бус, двигавшийся по главной дороге.
Официальная информация уточняется.
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