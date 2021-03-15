Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в дачном домике

В понедельник ночью произошел пожар в садовом товариществе Новобаварского района.
15 марта в 3:13 на номер «101» поступило сообщение о возникновении пожара в садовом доме на территории Новобаварского района в садовом обществе "Садовод", участок № 115.
Пожарные подразделения 7-й пожарно-спасательной части в составе двух отделений прибыли на место вызова. На момент прибытия спасателей горел двухэтажный садовый дом.
Площадь пожара составила 70 кв.м.
В 3:53 пожар был локализован, а в 5:23 полностью ликвидирован. Причиной пожара стало занесение открытого источника огня.
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