Под Харьковом напали на врачей скорой помощи

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 15 марта в ППБ Майское Валковского отделения экстренной медицинской помощи.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта.
В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения.
В настоящее время правоохранительными органами начата проверка ЧП.
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Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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