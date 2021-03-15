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15.03.2021  11:01   

Под Харьковом напали на врачей скорой помощи

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 15 марта в ППБ Майское Валковского отделения экстренной медицинской помощи.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта.

В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения.

В настоящее время правоохранительными органами начата проверка ЧП.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, нападение, харьков
 
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