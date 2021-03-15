Пять отделений пожарных четыре часа тушили частный дом на Немышле (ВИДЕО, ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.
14 марта в 13:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Проектной, 24.
На место пожара было направлено 5 оперативных отделений ГСЧС.
На время их прибытия стало известно, что горела крыша, комнаты, пристроена сооружение к жилому дому и мусора.
Площадь пожара составила 200 кв.м.
В 14:46 пожар удалось локализовать, а в 17:45 полностью ликвидировать.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажность:
давление:
ветер: