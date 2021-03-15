15.03.2021 10:11

Пять отделений пожарных четыре часа тушили частный дом на Немышле (ВИДЕО, ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.

14 марта в 13:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Проектной, 24.



На место пожара было направлено 5 оперативных отделений ГСЧС.

На время их прибытия стало известно, что горела крыша, комнаты, пристроена сооружение к жилому дому и мусора.

Площадь пожара составила 200 кв.м.

В 14:46 пожар удалось локализовать, а в 17:45 полностью ликвидировать.



Причина возникновения пожара устанавливается.