15.03.2021 09:38

Подробности пожара на Салтовке рассказали в ГСЧС (ФОТО)

Во время пожара в 12-этажке пожарные спасли 82-летнюю женщину, еще 10 человек эвакуированы.

15 марта в 6:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже 12-этажки по улице В.Зубенко, 17.



К месту пожара немедленно были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице.



По прибытию спасателей стало известно, что в квартире на двенадцатом этаже в кухне и коридоре горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.

В задымленной комнате находилась хозяйка дома, женщина 1939 года рождения. Спасатели немедленно вынесли ее на свежий воздух и оказали первую домедицинскую помощь. Затем ее осмотрели врачи скорой и госпитализировали во 2-ю больницу Харькова.

Кроме того, из дома спасателями было эвакуировано 10 человек.





Локализация пожара произошла в 6:35, а полная ликвидация - в 07:33.

Причина пожара устанавливается.