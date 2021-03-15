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15.03.2021  08:14   

Пожар на Салтовке: скорая реанимировала хозяйку квартиры (ФОТО)

Устром 15 марта на улице Владислава Зубенко, 17 произошел пожар в многоэтажке.

По словам очевидцев, выгорела однокомнатная квартира на последнем, 12 этаже.

Пожар потушили спасатели.

«83-летнюю хозяйку вынесли и погрузили в скорую. Пытаются реанимировать», – написал телеграм-канал ТруХа.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  пожар, харьков
 
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