Пожар на Салтовке: скорая реанимировала хозяйку квартиры (ФОТО)

Устром 15 марта на улице Владислава Зубенко, 17 произошел пожар в многоэтажке.
По словам очевидцев, выгорела однокомнатная квартира на последнем, 12 этаже.
Пожар потушили спасатели.
«83-летнюю хозяйку вынесли и погрузили в скорую. Пытаются реанимировать», – написал телеграм-канал ТруХа.
Официальная информация уточняется.
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Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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