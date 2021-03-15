15.03.2021 08:42

ДТП в Чугуеве: девушка не увидела такси (ВИДЕО)

Авария произошла в воскресенье, 14 марта.

На перекрестке улицы Харьковской с ростовской трассой произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, водитель совершающей левый поворот машины не заметила двигавшееся по всртечке такси и произошло столкновение. В результате машины отбросило на стоявший на дороге автомобиль.

В результате ДТП никто из участников телесных повреждений не получил. Транспортные средства получили механические повреждения, но водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол, прокомментировали в пресс-службе Нацполиции.