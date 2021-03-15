Главная Новости Криминал и происшествия ДТП в Чугуеве: девушка не увидела такси (ВИДЕО)
15.03.2021  08:42   

ДТП в Чугуеве: девушка не увидела такси (ВИДЕО)

Авария произошла в воскресенье, 14 марта.

На перекрестке улицы Харьковской с ростовской трассой произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, водитель совершающей левый поворот машины не заметила двигавшееся по всртечке такси и произошло столкновение. В результате машины отбросило на стоявший на дороге автомобиль.

В результате ДТП никто из участников телесных повреждений не получил. Транспортные средства получили механические повреждения, но водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол, прокомментировали в пресс-службе Нацполиции.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.03 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: Фура вылетела на встречку (ФОТО, Обновлено) 13.03 Криминал и происшествия ДТП: Авария перекрыла крупную городскую магистраль (ФОТО) 13.03 Криминал и происшествия ДТП: Тройной паровозик на ХТЗ
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 