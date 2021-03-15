ДТП в Чугуеве: девушка не увидела такси (ВИДЕО)

Авария произошла в воскресенье, 14 марта.
На перекрестке улицы Харьковской с ростовской трассой произошло ДТП с участием трех автомобилей.
По словам очевидцев, водитель совершающей левый поворот машины не заметила двигавшееся по всртечке такси и произошло столкновение. В результате машины отбросило на стоявший на дороге автомобиль.
В результате ДТП никто из участников телесных повреждений не получил. Транспортные средства получили механические повреждения, но водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол, прокомментировали в пресс-службе Нацполиции.
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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