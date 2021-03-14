14.03.2021 16:19

Смертельное ДТП: Фура вылетела на встречку (ФОТО, Обновлено)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии на окружной дороге.

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП с участием автомобилей Volkswagen Jetta, ВАЗ-110, МАН и Ford произошла 13 марта около 13:00 на участке дороги М-03 км 479 + 800.

По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика «МАН» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-110». В дальнейшем грузовой автомобиль въехал в легковушки «Volkswagen Jetta» и Ford.

В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-110», 33-летняя водитель «Volkswagen Jetta» с двумя малолетними детьми.

Пострадавшие из авто "Volkswagen Passat" - дети 2008 и 2011 года рождения и их мать в удовлетворительном состоянии были отпущены домой. Постадавшая пассажирка ВАЗа умерла в больнице

Информация зарегистрирована в Едином учета заявленный и сообщений отдела полиции №2 Харьковского районного управления №3. Решается вопрос щодо открытия уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.