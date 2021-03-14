Пойман воришка на рынке Барабашово (ФОТО)

Недавно освободившийся персонаж взялся за старое.
Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на Барабашово поймали типа, который крал товар.
Выяснилось, что он недавно вышел на свободу из тюрьмы.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.
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