Главная Новости Криминал и происшествия Пойман воришка на рынке Барабашово (ФОТО)
14.03.2021  11:33   

Пойман воришка на рынке Барабашово (ФОТО)

Недавно освободившийся персонаж взялся за старое.

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на Барабашово поймали типа, который крал товар.

Выяснилось, что он недавно вышел на свободу из тюрьмы.

Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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