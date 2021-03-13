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13.03.2021  14:01   

Ночной налет: ворвался в дом и ограбил старушку (ФОТО)

В Харьковском районе оперативники разоблачили рецидивиста в совершении преступления.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 февраля 2021 года в дежурную часть отдела полиции № 3 Харьковского райуправления полиции № 1 обратилась 84-летняя жительница поселка Бабаи. 
 
Женщина рассказала, что ночью в ее дом ворвался неизвестный мужчина. 
 
Злоумышленник толкнул ее, в результате чего пострадавшая упала на пол и начал ее душить. 
 
Нападающий завладел деньгами женщины в сумме 2500 гривен, которые находились под скатертью, 700 долларами США, золотыми изделиями и скрылся в неизвестном направлении.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции нашли преступника, которым оказался безработный 34-летний житель поселка Яковлевка Харьковского района, который в декабре 2020 года был условно-досрочно освобожден из мест лишение свободы. 
 
Во время досудебного расследования установлено, что похищенные вещи злоумышленник сдал в ломбарды.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  187 (разбой) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
 
В настоящее время мужчине сообщений в подозрение в совершении преступления и избрана мэра пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, нападение, харьков
 
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