13.03.2021 14:01

Ночной налет: ворвался в дом и ограбил старушку (ФОТО)

В Харьковском районе оперативники разоблачили рецидивиста в совершении преступления.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 февраля 2021 года в дежурную часть отдела полиции № 3 Харьковского райуправления полиции № 1 обратилась 84-летняя жительница поселка Бабаи.

Женщина рассказала, что ночью в ее дом ворвался неизвестный мужчина.

Злоумышленник толкнул ее, в результате чего пострадавшая упала на пол и начал ее душить.

Нападающий завладел деньгами женщины в сумме 2500 гривен, которые находились под скатертью, 700 долларами США, золотыми изделиями и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции нашли преступника, которым оказался безработный 34-летний житель поселка Яковлевка Харьковского района, который в декабре 2020 года был условно-досрочно освобожден из мест лишение свободы.

Во время досудебного расследования установлено, что похищенные вещи злоумышленник сдал в ломбарды.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время мужчине сообщений в подозрение в совершении преступления и избрана мэра пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.