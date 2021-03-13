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13.03.2021  12:29   

ДТП: Авария перекрыла крупную городскую магистраль (ФОТО)

О столкновении на Академика Павлова сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Академика Павлова - ДТП.

Подробности пока не известны, но авария уже успела поспособствовать появлению кокретной пробки.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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