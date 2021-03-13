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13.03.2021  11:58   

ДТП: Тройной паровозик на ХТЗ

Об аварии сообщают очевидцы

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Мира 78 - ДТП.

.Водители трех авто организовали паровозик

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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