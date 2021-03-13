Главная Новости Криминал и происшествия Сгорел подъезд на Алексеевке (ВИДЕО)
13.03.2021  10:50   

Сгорел подъезд на Алексеевке (ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, загорелся подъезд на Ахсарова, 11.

Пожарные на месте.. 

 

Тэги:  пожар, сгорел подъезд, харьков
 
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