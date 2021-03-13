Сгорел подъезд на Алексеевке (ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, загорелся подъезд на Ахсарова, 11.
Пожарные на месте..
Лучший день для реализации своих задумок – звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Атлантического циклона Klaus принесет осадки и дневное потепление. В ночь на субботу пройдет снег, сформируется временный снежный покров высотой 1-6 см. На дорогах гололедица.
13 марта 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажность:
давление:
ветер: