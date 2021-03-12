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12.03.2021  21:45   

На Алексеевке полыхает дом (ФОТО, ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.

Как информируют Телеграмм-каналы, на Алексеевке - пожар.

Горит дом возле моста.

Предположительно - дача.

Пожарные - на месте.

Подробностей пока нет.

 

 

Тэги:  пожар, горит дом, харьков, алексеевка
 
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