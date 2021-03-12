12.03.2021 17:56

ДТП: Юная наездница не уступила скорой и врезалась в нее (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи.

Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение об аварии на перекрестке проспекта Людвига Свободы и улицы Ахсарова поступило в полицию 12 марта 2021 года в 13:20.

Предварительно установлено, что 20-летняя водитель автомобиля «Toyota Corolla» не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи «Citroen Jumper», который двигался с включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения пострадали три женщины: 54-летняя пассажир «Toyota Corolla» и 26 и 61-летние врач и фельдшер скорой.

Информация о событии зарегистрирована в Харьковском районном управлении полиции № 3.

Все обстоятельства дтп устанавливаются.