Суд взял под арест виновника смертельного ДТП на ул. Академика Павлова

Мужчину арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 181 600 гривен.
Как сообщалось ранее, 24-летний водитель автомобиля «Subaru Legacy» не справился с управлением, выехал на полосу движения встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21114». 30-летний водитель указанного транспортного средства от полученных травм скончался в карете скорой помощи.
Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
Атлантического циклона Klaus принесет осадки и дневное потепление. В ночь на субботу пройдет снег, сформируется временный снежный покров высотой 1-6 см. На дорогах гололедица.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
влажность:
давление:
ветер: