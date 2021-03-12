12.03.2021 17:00

Суд взял под арест виновника смертельного ДТП на ул. Академика Павлова

Мужчину арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 181 600 гривен.





Как сообщалось ранее, 24-летний водитель автомобиля «Subaru Legacy» не справился с управлением, выехал на полосу движения встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21114». 30-летний водитель указанного транспортного средства от полученных травм скончался в карете скорой помощи.



Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.