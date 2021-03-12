Главная Новости Криминал и происшествия Слобожанские таможенники изъяли крупную партию брендовой одежды в международном аэропорту "Харьков"
12.03.2021  15:20   

Слобожанские таможенники изъяли крупную партию брендовой одежды в международном аэропорту "Харьков"

Платье "TOMMY HILFIGER", свитшоты "CALVIN KLEIN", брюки "HUGO BOSS" и футболки "KARL LAGERFIELD" - сотни единиц женской и мужской одежды известных брендов: специалисты Слобожанской таможни Гостаможслужбы совместно с представителями СБУ в Харьковской области обнаружили сразу два случая перемещения крупной партии незадекларированной одежды.



На таможенном посту «Аэропорт «Харьков» во время углубленного досмотра багажа и ручной клади с помощью рентгенаппарата, таможенники обнаружили у двух гражданок Узбекистана, прибывшими рейсом из Стамбула, мужскую и женскую одежду известных брендов, в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины и подлежат налогообложению таможенными платежами.

Женщины заявили, что общая стоимость товаров, которыми перемещаются, у одной составляет 859 Евро, а у второй - 943 Евро. Сотрудниками таможни, по результатам полного досмотра багажа, было принято решение о необходимости дополнительного определения таможенной стоимости товаров. Они направили запрос в Харьковское управление экспертиз и исследований СЛЭИ Гостаможслужбы.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что общая стоимость вышеуказанных товаров в первом случае составила 2348 Евро, то есть превысила названную сумму в 859 Евро почти втрое, а во втором случае общая стоимость составила 1600 евро, и это при том, что на одного человека за границу без письменного декларирования и уплаты таможенных платежей можно ввезти товар стоимостью не более 1000 евро на человека.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 471 Таможенного кодекса Украины. На нарушителей составлены протоколы, а незадекларированная одежда изъята.

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  таможня, аэропорт, брендовые вещи
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Криминал и происшествия В аэропорту задержали молдованина, который ввез незадекларированные брендовые ветровки 26.02 Криминал и происшествия В харьковском аэропорту обнаружили "кофемана" с сотней упаковок кофе в дорожной сумке 24.02 Криминал и происшествия В харьковском аэропорту задержали иностранцев, которые везли брендовые вещи для модников
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 