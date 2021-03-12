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12.03.2021  15:14   

ДТП-паровозик: столкнулись четыре машины (ВИДЕО)

об аварии сообщают очевидцы

Как информируют Телеграмм-каналы, на Жилярди паровозик из 4 машин.

По предварительной информации паровозик организовала фура  

Большая пробка.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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