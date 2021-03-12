ДТП-паровозик: столкнулись четыре машины (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 12 марта Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных Атлантического циклона Klaus принесет осадки и дневное потепление. В ночь на субботу пройдет снег, сформируется временный снежный покров высотой 1-6 см. На дорогах гололедица.