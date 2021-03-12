12.03.2021 15:41

Пойман минер железнодорожного вокзала: информация полиции

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сделал ложное сообщение из-за недоразумения с окружающими и близкими родственниками.

11 марта в 23:57 в дежурную службу Купянского районного отдела полиции поступило сообщение от гражданина о том, что он заминировал железнодорожный вокзал на станции Купянск-Узловой.

На место сразу выехали руководство и следственно-оперативная группа Купянского районного отдела полиции, работники кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали 2373 кв. метров помещений вокзала и 2858 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 10 человек. Движение поездов не прекращалось, отвод транспорта не осуществлялся. Во время осмотра взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

Принятыми мерами полицейские установили номер телефона, с которого поступил звонок о минировании и личность правонарушителя. Им оказался 38-летний житель поселка Купянск-Узловой.

Следователями по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. В настоящее время решается вопрос относительно сообщения о подозрении правонарушителю и избрании ему меры пресечения.