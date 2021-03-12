Правоохранители задержали злоумышленника, срезашего 10 метров кабеля связи

Злоумышленник срезал провод в технологическом колодце и планировал его сдать на металлолом.
Оператор службы «102» в 15:15 сообщил о возможном несанкционированном вмешательстве в сеть одного из операторов связи на проспекте Гагарина. Наряд группы реагирования полиции охраны немедленно отправился по указанному адресу, осмотрели прилегающую территорию и обнаружили мужчину, который пытался спрятаться с мотком кабеля длиной около 10 метров. Злоумышленник признался, что срезал провод в технологическом колодце и планировал его сдать на металлолом.
30-летнего задержанного с изъятыми вещественными доказательствами передали следственно-оперативной группе отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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