12.03.2021 14:12

Правоохранители задержали злоумышленника, срезашего 10 метров кабеля связи

Злоумышленник срезал провод в технологическом колодце и планировал его сдать на металлолом.

Оператор службы «102» в 15:15 сообщил о возможном несанкционированном вмешательстве в сеть одного из операторов связи на проспекте Гагарина. Наряд группы реагирования полиции охраны немедленно отправился по указанному адресу, осмотрели прилегающую территорию и обнаружили мужчину, который пытался спрятаться с мотком кабеля длиной около 10 метров. Злоумышленник признался, что срезал провод в технологическом колодце и планировал его сдать на металлолом.



30-летнего задержанного с изъятыми вещественными доказательствами передали следственно-оперативной группе отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области.



По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.