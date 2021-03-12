На Алексеевке Toyota не пропустил "скорую" и устроил ДТП (ВИДЕО)

О дорожно-транспортном происшествии стало известно из Тедеграмм-канала "ТипичнОЕ ХТЗ
Со слов очевидцев, на перекрестке у станции метро Алексеевская автомобиль TOYOTA COROLLA не пропустил карету скорой помощи и допустил столкновение с последней. Сообщается о пострадавших.
На место происшествия приехали несколько бригад медиков.
Подробности выясняются.
По сообщению патрульной полиции, 12.03.2021 в 13 час. 20 мин. на перекрестке ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова произошло ДТП с пострадавшими.
По предварительной информации участниками ДТП стали автомобиль TOYOTA COROLLA и автомобиль скорой помощи CITROEN JUMPER.
В результате ДТП пострадали один пассажир автомобиля TOYOTA COROLLA и два пассажира автомобиля CITROEN JUMPER.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
влажность:
давление:
ветер: