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12.03.2021  13:23   

На Алексеевке Toyota не пропустил "скорую" и устроил ДТП (ВИДЕО)

О дорожно-транспортном происшествии стало известно из Тедеграмм-канала "ТипичнОЕ ХТЗ

Со слов очевидцев, на перекрестке у станции метро Алексеевская автомобиль TOYOTA COROLLA не пропустил карету скорой помощи и допустил столкновение с последней. Сообщается о пострадавших.

На место происшествия приехали несколько бригад медиков.

Подробности выясняются.

По сообщению патрульной полиции, 12.03.2021 в 13 час. 20 мин. на перекрестке ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации участниками ДТП стали автомобиль TOYOTA COROLLA и автомобиль скорой помощи CITROEN JUMPER.

В результате ДТП пострадали один пассажир автомобиля TOYOTA COROLLA и два пассажира автомобиля CITROEN JUMPER.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, скорая, харьков
 
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