Главная Новости Криминал и происшествия Психически больной мужчина минировал вокзалы
12.03.2021  11:01   

Психически больной мужчина минировал вокзалы

Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

12 марта в дежурную часть ГУ НП в Харьковской области поступило телефонное сообщение о минировании железнодорожных вокзалов Купянск-Узловой и в городе Купянске.

Полиция задержала мужчину, который сообщил о минировании. Им оказался 37-летний психически больной мужчина.

На места выезжали представители экстренных служб и взрывотехники. Проведено обследование зданий и прилегающей территории. Взрывных устройств не обнаружено.

Движение поездов не прекращалось.

Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 Криминал и происшествия Многоходовочка по-лугански. Житель Луганской области заминировал львовский ТРК и сообщил об этом харьковским правоохранителям 04.03 Криминал и происшествия После сессии в Харькове «заминировали» облсовет (ВИДЕО) 03.03 Криминал и происшествия В Песочине пьяный местный житель угрожал подорвать весь поселок
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 