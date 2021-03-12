12.03.2021 11:01

Психически больной мужчина минировал вокзалы

Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

12 марта в дежурную часть ГУ НП в Харьковской области поступило телефонное сообщение о минировании железнодорожных вокзалов Купянск-Узловой и в городе Купянске.

Полиция задержала мужчину, который сообщил о минировании. Им оказался 37-летний психически больной мужчина.

На места выезжали представители экстренных служб и взрывотехники. Проведено обследование зданий и прилегающей территории. Взрывных устройств не обнаружено.

Движение поездов не прекращалось.