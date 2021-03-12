Психически больной мужчина минировал вокзалы

Об этом сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
12 марта в дежурную часть ГУ НП в Харьковской области поступило телефонное сообщение о минировании железнодорожных вокзалов Купянск-Узловой и в городе Купянске.
Полиция задержала мужчину, который сообщил о минировании. Им оказался 37-летний психически больной мужчина.
На места выезжали представители экстренных служб и взрывотехники. Проведено обследование зданий и прилегающей территории. Взрывных устройств не обнаружено.
Движение поездов не прекращалось.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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