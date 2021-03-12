Неизвестная женщина умерла в переходе метро

В переходе станции метро «Южный вокзал» утром 12 марта умерла женщина
Тело умершей без признаков насильственной смерти, сообщили в пресс-слежбе Нацполициию.
Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.
Полицейскими устанавливается личность погибшей.
Информация о событии зарегистрирована в Едином учете.
По словам очевидцев, умершая – вероятно, бездомная.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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