Неизвестная женщина умерла в переходе метро

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 12 марта Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 12 марта В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.