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12.03.2021  10:37   

Неизвестная женщина умерла в переходе метро

В переходе станции метро «Южный вокзал» утром 12 марта умерла женщина

Тело умершей без признаков насильственной смерти, сообщили в пресс-слежбе Нацполициию.

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.

Полицейскими устанавливается личность погибшей.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете.

По словам очевидцев, умершая – вероятно, бездомная.

Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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