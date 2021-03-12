Неосторожное обращение с огнем стоило жизни пенсионерке (ФОТО)

В Мерефе во время пожара погибла 64-летняя женщина.
11 марта в 21:15 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме на улице Соборной, 10.
На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 49-й пожарно-спасательной части из Мерефы.
На месте происшествия было установлено, что горят вещи бытового потребления в комнате дома на площади 20 м.кв. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. На тушение был подан пожарный ствол от автоцистерны.
При проведении разведки пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1957 г.р.
В 21:39 пожар был локализован, а в 22:49 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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