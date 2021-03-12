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12.03.2021  10:18   

Неосторожное обращение с огнем стоило жизни пенсионерке (ФОТО)

В Мерефе во время пожара погибла 64-летняя женщина.

11 марта в 21:15 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме на улице Соборной, 10.

На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 49-й пожарно-спасательной части из Мерефы.

На месте происшествия было установлено, что горят вещи бытового потребления в комнате дома на площади 20 м.кв. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. На тушение был подан пожарный ствол от автоцистерны.

При проведении разведки пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1957 г.р.

В 21:39 пожар был локализован, а в 22:49 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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